Іран відповів Трампу на листа з ультиматумом щодо ядерної зброї

Іран передав свою відповідь на лист президента США Дональда Трампа, в якому той вимагав від Тегерану повернутись до укладання нової угоди щодо іранської ядерної програми.

Про це агентству IRNA заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Аракчі, відповідь на лист Трампа була надіслана "через відповідний канал і через Оман".

"Офіційна відповідь містить лист, в якому наш погляд щодо статус-кво і листа Трампа був повністю викладений і переданий іншій стороні", – додав глава іранського МЗС.

Аракчі повторив, що Іран відмовляється брати участь у прямих переговорах зі США доти, доки Тегеран зазнає "максимального тиску" і військових загроз, але непрямі переговори "можуть продовжуватися, як це було в минулому".

На початку березня Дональд Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї листа з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

Хоча Іран публічно заперечує наміри створити ядерну зброю, його запасів урану, збагаченого на 60%, вистачить на шість ядерних бомб, якщо його збагатити до 90%.

Як відомо, після повернення в Білий дім Дональд Трамп відновив свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.