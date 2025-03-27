Иран ответил Трампу на письмо с ультиматумом по ядерному оружию

Иран передал свой ответ на письмо президента США Дональда Трампа, в котором тот требовал от Тегерана вернуться к заключению нового соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом агентству IRNA заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает "Европейская правда".

По словам Аракчи, ответ на письмо Трампа был направлен "через соответствующий канал и через Оман".

"Официальный ответ содержит письмо, в котором наш взгляд относительно статус-кво и письма Трампа был полностью изложен и передан другой стороне", – добавил глава иранского МИД.

Аракчи повторил, что Иран отказывается участвовать в прямых переговорах с США до тех пор, пока Тегеран подвергается "максимальному давлению" и военным угрозам, но непрямые переговоры "могут продолжаться, как это было в прошлом".

В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Хотя Иран публично отрицает намерения создать ядерное оружие, его запасов урана, обогащенного на 60%, хватит на шесть ядерных бомб, если его обогатить до 90%.

Как известно, после возвращения в Белый дом Дональд Трамп возобновил свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.