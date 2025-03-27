Премьер Канады: США больше не являются надежным партнером

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна "резко уменьшить зависимость от США" на фоне двусторонней торговой войны.

Его слова цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами в Оттаве Карни прокомментировал последние объявления президента США по тарифам и заявил, что в случае их постоянного действия Канаде нужно пересмотреть безопасность и торговые отношения с США.

"Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет", – считает он.

Канадский премьер в этой связи заявил о необходимости "значительно уменьшить нашу зависимость от Соединенных Штатов".

"Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны, и нам нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными, со скоростью, которой мы не видели в течение многих поколений", – добавил Карни.

Ранее на этой неделе Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которая вступит в силу уже на следующей неделе.

В Канаде уже сказали, что вскоре отреагируют на новые тарифы и могут ввести ответные меры против Соединенных Штатов.

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