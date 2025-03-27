У Румунії відхилили скаргу ультраправих на дозвіл збивати ворожі дрони

Конституційний суд Румунії одноголосно відхилив як необґрунтовані скарги трьох ультраправих партій на закон, що дозволяє армії збивати безпілотники, які входять в румунський повітряний простір в мирний час.

Про це йдеться в рішенні суду від 27 березня, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

У своєму рішенні румунський Конституційний суд констатував, що заходи щодо захисту повітряного простору повинні розглядатись у контексті зобовʼязань країни в НАТО.

"Вступ до НАТО передбачає як передання певних повноважень, так і спільне здійснення певних повноважень з державами-членами, що не впливає на суверенітет країни", – заявили в суді.

Там також встановили, що закон "не регулює жодного законодавчого рішення щодо організації військової або воєнізованої діяльності, відмінних від регулярних збройних сил".

Ультраправі партії "Альянс за об’єднання румунів", "Партія молоді" і SOS Romania поскаржилися до Конституційного суду на ухвалений в лютому законопроєкт щодо посилення заходів з регулювання повітряного простору, використання дронів та інших літальних апаратів.

Зокрема він передбачає, що дрони, які незаконно перетинають державний кордон Румунії і здійснюють польоти в національному повітряному просторі без дозволу, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль.

Закон ухвалили після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії.