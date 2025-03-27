В Румынии отклонили жалобу ультраправых на разрешение сбивать вражеские дроны

Конституционный суд Румынии единогласно отклонил как необоснованные жалобы трех ультраправых партий на закон, позволяющий армии сбивать беспилотники, которые входят в румынское воздушное пространство в мирное время.

Об этом говорится в решении суда от 27 марта, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В своем решении румынский Конституционный суд констатировал, что меры по защите воздушного пространства должны рассматриваться в контексте обязательств страны в НАТО.

"Вступление в НАТО предусматривает как передачу определенных полномочий, так и совместное осуществление определенных полномочий с государствами-членами, что не влияет на суверенитет страны", – заявили в суде.

Там также установили, что закон "не регулирует ни одного законодательного решения по организации военной или военизированной деятельности, отличных от регулярных вооруженных сил".

Ультраправые партии "Альянс за объединение румын", "Партия молодежи" и SOS Romania пожаловались в Конституционный суд на принятый в феврале законопроект об усилении мер по регулированию воздушного пространства, использования дронов и других летательных аппаратов.

В частности он предусматривает, что дроны, которые незаконно пересекают государственную границу Румынии и осуществляют полеты в национальном воздушном пространстве без разрешения, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль.

Закон приняли после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии.