В Италии разоблачили подпольную нарколабораторию, которую создал фанат сериала Breaking Bad

Итальянская полиция ликвидировала одну из крупнейших подпольных лабораторий по производству метамфетамина в стране, арестовав студента университета, которого правоохранители назвали фанатом культового американского сериала Breaking Bad ("Во все тяжкие").

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции, передает "Европейская правда".

Как отметили итальянские правоохранители, 22-летнему парню из северного города Новара было предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотиков.

В Италии за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 20 лет.

Полицейские, которые провели обыск 21 марта, обнаружили на первом этаже большой стол со "сложной дистилляционной мастерской", освещенный тусклым красным светом, на котором стояли колбы, стеклянные трубки и термостойкие ампулы.

На чердаке они нашли помещение, где смешивались и готовились такие наркотические вещества, как MDAM (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, принадлежащее к группе фенилэтиламинов, широко известное под названием "экстази") и DMT (сильнодействующее психоактивное вещество), а также "галлюциногенные марки" – небольшие кусочки бумаги, обмакнутые в наркотики, такие как ЛСД.

Фото: Полиция Италии

Отметим, сериал Breaking Bad рассказывает о том, как смертельно больной учитель химии средней школы использует свои знания для изготовления и продажи метамфетамина.

В середине марта в нидерландском городе Звейндрехт полиция во время расследования дела о наркотиках изъяла 4 килограмма MDMA, замаскированных под раковину для умывания.

В прошлом году во время одного из обысков был обнаружен "садовый гном", на самом деле сделанный из почти двух килограммов экстази.

Из MDMA также были сделаны "пасхальные кролики", изъятые в 2023 году на таможенном контроле аэропорта Брюсселя.