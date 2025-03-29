Консервативна газета Канади каже, що знайшла плагіат в дисертації премʼєра-ліберала

Канадська консервативна газета National Post заявила, що нинішній премʼєр-міністр Канади й лідер Ліберальної партії Марк Карні допустив плагіат у своїй докторській дисертації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй публікації National Post наводить аналіз трьох науковців, які проаналізували дисертацію Карні "Динамічна перевага конкуренції", захищену в Оксфордському університеті у 1995 році. Вони знайшли 10 випадків некоректних запозичень, які можуть бути кваліфіковані як плагіат.

Серед іншого, нинішній премʼєр Канади часто цитував роботу 1990 року "Конкурентні переваги націй", але не всюди наводив посилання на цитати. Також Карні звинуватили у використанні цілих формулювань і речень з цієї книги, а також окремих формулювань з трьох наукових статей.

Економістка Маргарет Меєр, яка була науковою керівницею Карні, в заяві для National Post відкинула закиди в плагіаті, заявивши, що його дисертація була "вражаючим і ретельно дослідженим аналізом, що відрізняє його від його колег".

А речниця кампанії Ліберальної партії Канади Ізабелла Ороско-Медісон назвала звинувачення проти Карні "безвідповідальною помилковою характеристикою" його роботи.

Звинувачення Карні в плагіаті зʼявились на тлі початку кампанії перед достроковими парламентськими виборами в Канаді, які мають відбутись 28 квітня.

Питання канадсько-американських відносин буде головним у кампанії, де ліберали на чолі з Карні змагатимуться за перемогу з Консервативною партією Пʼєра Пуальєвра.

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