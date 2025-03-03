Литва запретила въезд еще 74 грузинским чиновникам за причастность к репрессиям

Литва добавила в свой список лиц нон грата еще 74 грузинских чиновников из-за их роли в нарушениях прав человека в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Будрис сообщил, что Литва добавила в список лиц, которым запрещен въезд в страну, 74 грузинских чиновников из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий в Грузии.

Lithuania has added 74 Georgian officials to its travel ban list over severe human rights violations and repression in #Georgia.



We stand with the people of #Georgia in their pursuit of democracy and a European future. – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) March 3, 2025

"Мы поддерживаем грузинский народ в его стремлении к демократии и европейскому будущему", – добавил министр.

Почти одновременно Латвия объявила, что запрещает въезд 16 гражданам Грузии.

Первые такие шаги государства Балтии приняли еще в декабре, въезд запретили в том числе основателю правящей партии Грузии Бидзини Иванишвили и министру внутренних дел.

Как известно, с осени 2024 года в Грузии активизировались массовые протесты из-за сомнений в объявленных властями результатах выборов, закрепивших власть правящей партии "Грузинская мечта", и заявление премьера о приостановлении движения к членству в ЕС. Требованием протестов является проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных на акциях.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

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