Литва запретила въезд еще 74 грузинским чиновникам за причастность к репрессиям

Литва добавила в свой список лиц нон грата еще 74 грузинских чиновников из-за их роли в нарушениях прав человека в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Будрис сообщил, что Литва добавила в список лиц, которым запрещен въезд в страну, 74 грузинских чиновников из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий в Грузии.

Lithuania has added 74 Georgian officials to its travel ban list over severe human rights violations and repression in #Georgia.



We stand with the people of #Georgia in their pursuit of democracy and a European future.