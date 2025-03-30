Глава МЗС Польщі каже, що українці дали кредит довіри Трампу

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що українці сподіваються на "прискорення певних процесів" у дипломатичному врегулюванні, очолюваному США, для завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв’ю TVN 24, пише "Європейська правда".

За словами Сікорського, його українські співрозмовники кажуть йому, що вони вдячні Сполученим Штатам за розрядження ситуації, в якій можливі американські переговори з Владіміром Путіним. Водночас, додав він, "це суперечить канонам дипломатії".

"Згідно з традиційним каноном, спочатку відкривається якийсь конфіденційний канал зв'язку, з'ясовуються наміри іншої сторони, потім будуються якісь засоби довіри, і лідери лише благословляють угоду, яка вже майже готова", – сказав глава МЗС Польщі.

Дональд Трамп, додав він, має свій "особистий стиль".

"Але українці кажуть мені, що це створює надію на прискорення певних процесів, які, як вони сподіваються, приведуть до тривалого миру. Тож вони тут віддають кредит довіри Дональду Трампу", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про заборону ударів по енергооб’єктах, однак ця домовленість на практиці не діє. Росія продовжує атакувати українську енергоінфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.