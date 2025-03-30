Глава МИД Польши говорит, что украинцы дали кредит доверия Трампу

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцы надеются на "ускорение определенных процессов" в дипломатическом урегулировании, возглавляемом США, для завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью TVN 24, пишет "Европейская правда".

По словам Сикорского, его украинские собеседники говорят ему, что они благодарны Соединенным Штатам за разряжение ситуации, в которой возможны американские переговоры с Владимиром Путиным. В то же время, добавил он, "это противоречит канонам дипломатии".

"Согласно традиционному канону, сначала открывается какой-то конфиденциальный канал связи, выясняются намерения другой стороны, затем строятся какие-то средства доверия, и лидеры лишь благословляют соглашение, которое уже почти готово", – сказал глава МИД Польши.

Дональд Трамп, добавил он, имеет свой "личный стиль".

"Но украинцы говорят мне, что это создает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к длительному миру. Поэтому они здесь отдают кредит доверия Дональду Трампу", – сказал Сикорский.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о запрете ударов по энергообъектам, однако эта договоренность на практике не действует. Россия продолжает атаковать украинскую энергоинфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.