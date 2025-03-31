Партию Ле Пен обязали уплатить штраф в размере 2 млн евро

Правопопулистскую французскую партию "Национальное объединение" обязали уплатить штраф в размере 2 млн евро в рамках приговора по делу о фиктивном найме ее евродепутатами помощников, которые на самом деле выполняли партийную работу.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Суд объявил, что партия в связи с мошенничеством своих евродепутатов должна будет уплатить штраф в размере 2 млн евро.

Из них 1 млн будет взыскан непосредственно в качестве наказания. В качестве второй половины этого штрафа учтут 1 млн евро средств, конфискованных в рамках расследования дела.

Напомним, в понедельник 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая саму Ле Пен и 12 помощников, всех признали виновными в хищении публичных средств или принятии средств, полученных незаконным способом.

Суд пришел к выводу, что общие убытки от нарушений составляют 2,9 млн евро.

Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и пятилетнему запрету занимать выборные должности – что означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года. Также ей придется заплатить 100 тысяч евро штрафа.

В Кремле увидели "попрание демократии" в приговоре Ле Пен во Франции.