Німецькі "Зелені" закликають невідкладно схвалити пакет на 3 млрд євро для України

У відповідь на рішення президента США Дональда Трампа призупинити допомогу Україні, лідерка німецьких "Зелених" Франциска Брантнер закликає розчистити шлях для запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів євро.

Про це вона заявила в програмі Frühstart на телеканалі ntv, передає "Європейська правда".

Бундестаг не зміг раніше ухвалити рішення про додаткову допомогу Україні, але, на думку Брантнер, пісшя рішення США настав час діяти.

"Тепер міністр фінансів Шольца повинен нарешті передати пропозицію до Бундестагу, щоб три мільярди євро допомоги Україні, які вже давно заплановані, могли бути виділені", – пояснила вона.

"Більше немає жодних причин, чому ці директиви не можуть надійти від Міністерства фінансів до Бундестагу. Бундестаг прийняв відповідне рішення. Зрозуміло, що ми цього хочемо. У Бундестазі є більшість. Перше, що потрібно зробити, це передати це до Бундестагу сьогодні", – наголосила Брантнер.

Дискусії про пакет допомоги Україні на 3 млрд євро велися у січні, до дострокових виборів у Німеччині. Видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет для України.

Однак сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

Своєю чергою глава МЗС Анналена Бербок розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".