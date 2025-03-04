Немецкие "Зеленые" призывают безотлагательно одобрить пакет на 3 млрд евро для Украины

В ответ на решение президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине, лидер немецких "Зеленых" Франциска Брантнер призывает расчистить путь для запланированного пакета помощи Украине в размере 3 миллиардов евро.

Об этом она заявила в программе Frühstart на телеканале ntv, передает "Европейская правда".

Бундестаг не смог ранее принять решение о дополнительной помощи Украине, но, по мнению Брантнер, после решения США пришло время действовать.

"Теперь министр финансов Шольца должен наконец передать предложение в Бундестаг, чтобы три миллиарда евро помощи Украине, которые уже давно запланированы, могли быть выделены", – пояснила она.

"Больше нет никаких причин, почему эти директивы не могут поступить от Министерства финансов в Бундестаг. Бундестаг принял соответствующее решение. Понятно, что мы этого хотим. В Бундестаге есть большинство. Первое, что нужно сделать, это передать это в Бундестаг сегодня", – подчеркнула Брантнер.

Дискуссии о пакете помощи Украине на 3 млрд евро велись в январе, до досрочных выборов в Германии. Издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

Однако сам Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

В свою очередь глава МИД Анналена Бербок раскритиковала правительство за нерешительность в отношении помощи Украине, подчеркнув, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе".