У Варшаві після рейду заявили про викриття пів сотні нелегальних залів азартних ігор

У Варшаві провели великий рейд проти залів азартних ігор, що могли працювати з порушенням законодавства, після чого заявили про викриття 56 таких закладів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Національна податкова служба заявила про закриття 56 нелегальних залів азартних ігор та конфіскацію 280 ігрових автоматів після масштабного рейду у Варшаві. На додачу, вилучили понад 400 тисяч злотих (понад 4 млн грн) готівкою.

Національна податкова служба Польщі

Операція тривала два дні, 28 лютого і 1 березня, за участі 250 співробітників служби із чотирьох воєводств.

Національна податкова служба Польщі

За підсумками обшуків 45 особам висунули звинувачення в організації нелегальних закладів азартних ігор. Крім того, затримали 17-річного хлопця-відвідувача закладу, який під час рейду накинувся на одного з правоохоронців.

У деяких людей, що перебували в закладах на час операції, виявили наркотики, деякі особи були під впливом алкоголю або наркотиків.

У Польщі за кожен нелегальний автомат для азартних ігор перебачене покаранян у розмірі 100 000 злотих (близько мільйона гривень). Штраф застосовується і до організатора закладу, і до власника приміщення, де стоять автомати.

На початку лютого на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.

Наприкінці 2024 року пройшли чергові рейди проти мафіозного клану "Ндрангета", який вважають найпотужнішим в Італії.