В Варшаве после рейда заявили о разоблачении полсотни нелегальных залов азартных игр

В Варшаве провели большой рейд против залов азартных игр, которые могли работать с нарушением законодательства, после чего заявили о разоблачении 56 таких заведений.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Национальная налоговая служба заявила о закрытии 56 нелегальных залов азартных игр и конфискации 280 игровых автоматов после масштабного рейда в Варшаве. В дополнение, изъяли более 400 тысяч злотых (более 4 млн грн) наличными.

Фото: Национальная налоговая служба Польши

Операция длилась два дня, 28 февраля и 1 марта, с участием 250 сотрудников службы из четырех воеводств.

Фото: Национальная налоговая служба Польши

По итогам обысков 45 лицам предъявили обвинения в организации нелегальных заведений азартных игр. Кроме того, задержали 17-летнего парня-посетителя заведения, который во время рейда набросился на одного из правоохранителей.

У некоторых людей, находившихся в заведениях на время операции, обнаружили наркотики, некоторые лица были под воздействием алкоголя или наркотиков.

В Польше за каждый нелегальный автомат для азартных игр предусмотрено наказание в размере 100 000 злотых (около миллиона гривен). Штраф применяется и к организатору заведения, и к владельцу помещения, где стоят автоматы.

В начале февраля на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, во время него задержали более 180 человек.

В конце 2024 года прошли очередные рейды против мафиозного клана "Ндрангета", который считается самым мощным в Италии.