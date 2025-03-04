У Трампа заявили про метод "батога", щоб схилити Зеленського до миру

Старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого дому використовує метод "батога", щоб змусити президента України Володимира Зеленського погодитись на угоду, яка б змусила його погодитись на угоду для припинення розв’язаної РФ війни.

Заяву Міллера наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

У радника Трампа попросили прокоментувати повідомлення про зупинку Трампом всієї американської допомоги для України.

У відповідь він заявив, що Трамп поводиться агресивно, намагаючись змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну.

"Президент Трамп – єдина людина, яка говорить про припинення вбивств, і іноді лідери можуть використовувати пряник, іноді – батіг", – сказав Міллер.

За його словами, президент США "використовує "метод шоку", щоб донести свою думку до президента Зеленського, а саме, що президент Трамп хоче зупинити вбивства".

"Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів. Він має поставитися до цього серйозно", – додав Міллер.

Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

За даними WSJ, Трамп вирішив заморозити допомогу після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. Рішення нібито підтримали всі його топрадники.