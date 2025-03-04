У Трампа заявили о методе "кнута", чтобы склонить Зеленского к миру

Старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома использует метод "кнута", чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на сделку, которая бы заставила его согласиться на соглашение для прекращения развязанной РФ войны.

Заявление Миллера приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

У советника Трампа попросили прокомментировать сообщения об остановке Трампом всей американской помощи для Украины.

В ответ он заявил, что Трамп ведет себя агрессивно, пытаясь заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну.

"Президент Трамп – единственный человек, который говорит о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда – кнут", – сказал Миллер.

По его словам, президент США "использует „метод шока", чтобы донести свою мысль до президента Зеленского, а именно, что президент Трамп хочет остановить убийства".

"Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", – добавил Миллер.

Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топ-советники.