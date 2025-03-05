Нидерландские F-35 в Эстонии провели учения по уничтожению вражеских дронов

Истребители F-35 военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов очередного звена авиабазы Эмари тренировались в стрельбе по учебным дронам в эстонском городе Рутья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Учения состоялись по инициативе Нидерландов и Эстонии в контролируемом воздушном пространстве.

Для уничтожения беспилотников с неподвижным крылом использовались ракеты AIM-9 Sidewinder.

Целью упражнений было повышение навыков эстонских военнослужащих и союзников в уничтожении беспилотных летательных аппаратов.

Эскадрилья по управлению воздушными операциями ВВС Эстонии следила за проведением учений, разграничивала воздушные и морские зоны, обеспечивала безопасность и последующую очистку территорий.

"На сегодня дроны представляют все большую угрозу как в военное, так и в мирное время. Поэтому проведение таких упражнений является важным. Учения можно считать успешными, поскольку все учебные цели были достигнуты, а предусмотренные мишени поражены", – сказал командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Тоомас Суси.

Истребители F-35 ВВС Нидерландов очередного звена размещены на авиабазе Эмари с декабря 2024 года.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. Сейчас в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Нидерландов.

Сообщалось также, что в Норвегии начались ежегодные военные учения Joint Viking, участие в которых принимают около 10 тысяч военных Норвегии и союзников.

В начале февраля Польша проводила военные учения в Балтийском море, а в Литве состоялись учения НАТО по управлению атаками с воздуха.