У Норвегії почалися навчання Joint Viking з 10 тисячами військових

У Норвегії почалися щорічні військові навчання Joint Viking, участь у яких беруть близько 10 тисяч військових Норвегії та союзників.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У Норвегії почався перший день великих військових навчань за участі близько 10 тисяч осіб – військовослужбовців Норвегії та країн-союзників.

Joint Viking – щорічні планові зимові навчання, у 2025 році вони проходять 3-14 березня в районі міста Тромсе за полярним колом і будуть найбільшими в країні за цей рік.

До маневрів, де відпрацьовують оборону території Норвегії, залучені військовослужбовці семи країн. Крім приймаючої країни, це Фінляндія, Канада, Британія, Німеччина, Нідерланди і США.

На початку лютого Польща проводила військові навчання у Балтійському морі, а у Литві відбулись навчання НАТО з управління атаками з повітря.