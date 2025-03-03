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У Норвегії почалися навчання Joint Viking з 10 тисячами військових

Новини — Понеділок, 3 березня 2025, 12:46 — Марія Ємець

У Норвегії почалися щорічні військові навчання Joint Viking, участь у яких беруть близько 10 тисяч військових Норвегії та союзників.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У Норвегії почався перший день великих військових навчань за участі близько 10 тисяч осіб – військовослужбовців Норвегії та країн-союзників. 

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Joint Viking – щорічні планові зимові навчання, у 2025 році вони проходять 3-14 березня в районі міста Тромсе за полярним колом і  будуть найбільшими в країні за цей рік. 

До маневрів, де відпрацьовують оборону території Норвегії, залучені військовослужбовці семи країн. Крім приймаючої країни, це Фінляндія, Канада, Британія, Німеччина, Нідерланди і США. 

На початку лютого Польща проводила військові навчання у Балтійському морі, а у Литві відбулись навчання НАТО з управління атаками з повітря.

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Норвегія
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