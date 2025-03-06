Французский спутниковый оператор хочет заместить Starlink Маска в Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA заявил, что переговоры с Европейским Союзом о замене Starlink Илона Маска активизируются на фоне того, что США отступают от своих обязательств по безопасности континента.

Об этом сказала главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью Bloomberg TV в четверг, передает "Европейская правда".

"Сегодня все спрашивают нас: "Можете ли вы заменить большое количество терминалов Starlink в Украине?", и мы рассматриваем эту возможность", – сказала Бернеке.

По словам Бернеке, компания уже работает в Украине и имеет тысячи терминалов, но не все они подключены к сети. По ее словам, чтобы обеспечить 40 тысяч терминалов, понадобится несколько месяцев. Примерно столько терминалов Starlink используется в стране.

Starlink стал важной услугой для украинских военных в трехлетней войне с Россией после того, как значительная часть коммуникационной инфраструктуры страны была выведена из строя. Хотя многие украинские терминалы Starlink финансируются Европой, напряженные отношения между Вашингтоном и Киевом вызывают опасения, что работа сервиса может быть прервана.

По словам Бернеке, Eutelsat потребуется финансовая и логистическая поддержка для быстрого увеличения количества терминалов в Украине.

На этой неделе акции Eutelsat взлетели более чем в шесть раз после того, как политики Европейского Союза пообещали увеличить расходы на оборону. В среду из рук в руки перешло около 22,5 миллионов акций Eutelsat, что является самым высоким однодневным показателем за всю историю, согласно данным агентства Bloomberg.

По словам Бернеке, Eutelsat также ведет переговоры с Италией по обеспечению безопасной спутниковой связи. Компания управляет вторым по величине портфелем низкоорбитальных спутников после Starlink.

Итальянское правительство все больше сомневается относительно заключения сделки со Starlink на сумму 1,5 млрд евро, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

В то же время в Польше предупреждают, что возможное отключение доступа к сети Starlink для Украины со стороны миллиардера Илона Маска спровоцирует "большой международный кризис".

Тем временем стало известно, что Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи на фоне сообщений о возможном перекрытии доступа к сети Starlink.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Американский миллиардер Илон Маск назвал неправдивым эти сообщения.