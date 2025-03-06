Лідер ЄНП порадив Орбану подумати, чи хоче він бути частиною "європейської сім'ї"

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті Манфред Вебер розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана за його позицію перед самітом ЄС, що присвячений обороні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Голова ЄНП розкритикував Орбана як перешкоду на шляху до європейської єдності перед екстреним засіданням Європейської ради, присвяченим підтримці України та зміцненню архітектури безпеки на континенті, що проходить в Брюсселі 6 березня.

"Ми, ЄНП, втомилися від того, що Віктор Орбан просто блокує спільне розуміння, здоровий глузд в Європейському Союзі. Він повинен замислитися над тим, чи дійсно він хоче бути частиною ширшої європейської сім'ї", – сказав Вебер журналістам.

Вебер також заявив, що мільярди євро, які сьогодні лідери хочуть виділити на оборонні витрати, повинні бути витрачені в Європі, а не в США.

"Ці гроші повинні бути зарезервовані лише для європейських компаній, для європейських робочих місць, для європейських інвестицій", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні саміту ЄС президент Франції Емманюель Макрон запросив Орбана на переговори в Париж.

Напередодні цього саміту Угорщина погрожувала заблокувати включення згадки про підтримку України до його підсумкової заяви.