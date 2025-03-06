Лидер ЕНП посоветовал Орбану подумать, хочет ли он быть частью "европейской семьи"

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его позицию перед саммитом ЕС, посвященным обороне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Председатель ЕНП раскритиковал Орбана как препятствие на пути к европейскому единству перед экстренным заседанием Европейского совета, посвященным поддержке Украины и укреплению архитектуры безопасности на континенте, который проходит в Брюсселе 6 марта.

"Мы, ЕНП, устали от того, что Виктор Орбан просто блокирует общее понимание, здравый смысл в Европейском Союзе. Он должен задуматься над тем, действительно ли он хочет быть частью более широкой европейской семьи", – сказал Вебер журналистам.

Вебер также заявил, что миллиарды евро, которые сегодня лидеры хотят выделить на оборонные расходы, должны быть потрачены в Европе, а не в США.

"Эти деньги должны быть зарезервированы только для европейских компаний, для европейских рабочих мест, для европейских инвестиций", – сказал он.

Напомним, накануне саммита ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Орбана на переговоры в Париж.

Накануне этого саммита Венгрия угрожала заблокировать включение упоминания о поддержке Украины в его итоговое заявление.