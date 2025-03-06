В Германии рассказали, когда может состояться следующий "Рамштайн"

В Германии заявили, что следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") может состояться в конце марта – начале апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине, его цитирует "Интерфакс-Украина".

В частности, Писториус отметил, что на следующей неделе планируется встреча "Группы пяти" в Париже, на которой и решится, когда состоится следующий "Рамштайн".

"Вероятно, это будет запланировано на конец марта, самое позднее на первую неделю апреля", – заявил немецкий министр.

Писториус подчеркнул, что для координации дальнейшей поддержки Украины они с британским коллегой Джоном Хили решили продолжить работу Контактной группы по вопросам Украины "как сопредседатели, под нашим общим руководством".

Перед тем заседание в формате "Рамштайн" проходило 12 февраля. По его итогам Умеров заявлял, что "Рамштайн" будет проводиться и в дальнейшем, о месте и времени, а также государстве-организаторе будет сообщено позже.

На предыдущем заседании Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (около 186 млн долларов).

А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.