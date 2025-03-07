В МЗС Росії зухвало відреагували на санкційні погрози Трампа

Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на прогрозу президента США Дональда Трампа ввести нові санкції проти РФ заявила, що численні санкції дотепер не зупинили Москву від "реалізації її цілей" в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала телеканалу CNN.

Захарова заявила, що перший рядок повідомлення Дональда Трампа, у якому він висловив свою погрозу запровадити нові санкції, "найважливіший".

"Протягом багатьох місяців США були зосереджені на перемозі України. Тепер є визнання того, що українська позиція на полі бою погана", – сказала Захарова у відповідь на пост Трампа в соцмережі Truth Social, який починався словами про те, що Росія розбиває Україну на полі бою.

"Правда в тому, що Україна програла, тому що вони довіряли і покладалися на попередній Білий дім. Що стосується нових санкцій, то ми вже зіткнулися з великою кількістю санкцій, і вони не зупинили нас від реалізації наших цілей", – заявила Захарова.

У своєму повідомленні 7 березня Трамп сказав, що серйозно розглядає можливість введення "широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточного врегулювання конфлікту за допомогою мирної угоди".

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.