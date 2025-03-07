В МИД России дерзко отреагировали на санкционные угрозы Трампа

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ заявила, что многочисленные санкции до сих пор не остановили Москву от "реализации ее целей" в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала телеканалу CNN.

Захарова заявила, что первая строка сообщения Дональда Трампа, в котором он выразил свою угрозу ввести новые санкции, "самая важная".

"В течение многих месяцев США были сосредоточены на победе Украины. Теперь есть признание того, что украинская позиция на поле боя плохая", – сказала Захарова в ответ на пост Трампа в соцсети Truth Social, который начинался словами о том, что Россия разбивает Украину на поле боя.

"Правда в том, что Украина проиграла, потому что они доверяли и полагались на предыдущий Белый дом. Что касается новых санкций, то мы уже столкнулись с большим количеством санкций, и они не остановили нас от реализации наших целей", – заявила Захарова.

В своем сообщении 7 марта Трамп сказал, что серьезно рассматривает возможность введения "широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного урегулирования конфликта с помощью мирного соглашения".

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.