Спецслужбы Литвы считают, что наладить отношения с Китаем не удастся

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис считает, что, несмотря на разговоры о желании возобновить диалог, Китай никогда не простит Литве ее отношений с Тайванем.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда.

При этом, по словам Яунишкиса, извинения перед Пекином будут для Вильнюса унизительными.

"По нашей оценке, Китай, вероятно, никогда не простит Литве признание Тайваня и, как они себе представляют, разрушение их единства, идеи единого Китая", – сказал глава литовской спецслужбы.

Он убежден, что даже извинения перед Китаем не изменят ситуацию.

"Это будет просто унижением и очень большой внешнеполитической неудачей", – отметил Яунишкис.

Ранее литовский премьер Гинтаутас Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным, и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется из-за геополитических и экономических причин.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

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