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В містах Грузії пройшли акції та марші до 100 днів протестів

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Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 21:39 — Христина Бондарєва

В різних містах по всій Грузії 7 березня відбулися марші та мітинги з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsgeorgia.

Слоган цього протестного дня – "До кінця". Головна вимога демонстрантів залишається незмінною ось уже три місяці – дострокові парламентські вибори. 

Також вони закликають до звільнення приблизно пів сотні своїх однодумців, проти яких розпочали кримінальні справи в контексті протестів.

У Тбілісі громадяни зібралися на різних локаціях із різними гаслами. До першого корпусу Тбіліського держуніверситету ім. Джавахішвілі студенти і викладачі прийшли, щоб заявити, що "грузинська освіта в небезпеці". 

Біля Громадського мовника сотні людей виступили під гаслом "Свободу в'язням совісті". Ще однією точкою збору була площа Республіки. Протестувальники провели ходу до парламенту Грузії, де було перекрито проспект Руставелі.

Одночасно з Тбілісі 100-й день протесту відзначили в Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.

Масштабні акції почалися в Тбілісі та інших містах країни спонтанно 28 листопада 2024 року, після рішення уряду "Грузинської мрії" про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

Якщо в перші два тижні поліція неодноразово застосовувала силу проти демонстрантів, використовуючи сльозогінний газ і водомети, то тепер протестувальникам масово виписують великі штрафи за порушення правил проведення мітингів – незаконні перекриття доріг, дрібне хуліганство, непокору вимогам поліції. 

Незважаючи на це, регулярно громадяни збираються біля парламенту Грузії, щоб озвучити ключові вимоги.

Нагадаємо, нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади. 

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

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