В містах Грузії пройшли акції та марші до 100 днів протестів

В різних містах по всій Грузії 7 березня відбулися марші та мітинги з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsgeorgia.

Слоган цього протестного дня – "До кінця". Головна вимога демонстрантів залишається незмінною ось уже три місяці – дострокові парламентські вибори.

Також вони закликають до звільнення приблизно пів сотні своїх однодумців, проти яких розпочали кримінальні справи в контексті протестів.

У Тбілісі громадяни зібралися на різних локаціях із різними гаслами. До першого корпусу Тбіліського держуніверситету ім. Джавахішвілі студенти і викладачі прийшли, щоб заявити, що "грузинська освіта в небезпеці".

🇬🇪 On the 100th day of pro-European protests, thousands have gathered in front of the Parliament in Tbilisi, demanding release of imprisoned activists and new elections. #GeorgiaProtests #EUIntegration #Tbilisi #Democracy #EuropeanFuture #Rustaveli #Georgia #ProEuropean #Freedom … pic.twitter.com/S7OzZfdQlW

Біля Громадського мовника сотні людей виступили під гаслом "Свободу в'язням совісті". Ще однією точкою збору була площа Республіки. Протестувальники провели ходу до парламенту Грузії, де було перекрито проспект Руставелі.

100th day of the protests in Tbilisi Georgia.



World's crazy events have overshadowed Georgia's struggle against repressive government and its brutal crackdown on civilians.



But Georgia continues to peacefully resist and protest for 100 days straight! pic.twitter.com/osdWZLA004