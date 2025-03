В городах Грузии прошли акции и марши к 100 дням протестов

В разных городах по всей Грузии 7 марта состоялись марши и митинги по случаю 100 дней с начала антиправительственных протестов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsgeorgia.

Слоган этого протестного дня – "До конца". Главное требование демонстрантов остается неизменным вот уже три месяца – досрочные парламентские выборы.

Также они призывают к освобождению примерно полсотни своих единомышленников, против которых начали уголовные дела в контексте протестов.

В Тбилиси граждане собрались на разных локациях с разными лозунгами. К первому корпусу Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили студенты и преподаватели пришли, чтобы заявить, что "грузинское образование в опасности".

🇬🇪 On the 100th day of pro-European protests, thousands have gathered in front of the Parliament in Tbilisi, demanding release of imprisoned activists and new elections. #GeorgiaProtests #EUIntegration #Tbilisi #Democracy #EuropeanFuture #Rustaveli #Georgia #ProEuropean #Freedom … pic.twitter.com/S7OzZfdQlW

Возле Общественного вещателя сотни людей выступили под лозунгом "Свободу узникам совести". Еще одной точкой сбора была площадь Республики. Протестующие провели шествие к парламенту Грузии, где был перекрыт проспект Руставели.

100th day of the protests in Tbilisi Georgia.



World's crazy events have overshadowed Georgia's struggle against repressive government and its brutal crackdown on civilians.



But Georgia continues to peacefully resist and protest for 100 days straight! pic.twitter.com/osdWZLA004