Пошта Данії після 400 років роботи зупиняє доставку листів 

Державна поштова служба Данії PostNord припинить доставку листів наприкінці 2025 року, посилаючись на те, що з початку століття обсяги відправлених листів скоротилися на 90%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Це рішення покладе край 400-річній історії поштового сервісу компанії. З початку червня в Данії почнуть зникати 1 500 поштових скриньок.

Міністр транспорту Томас Даніельсен намагався заспокоїти данців, заявивши, що листи все одно можна буде надіслати і отримати, оскільки "існує вільний ринок як для листів, так і для посилок".

З розвитком цифрових поштових послуг використання традиційних листів різко скоротилося.

PostNord заявляє, що переключить свою увагу на доставку посилок і що будь-які поштові марки, куплені цього року або в 2024 році, можна буде повернути протягом обмеженого періоду в 2026 році.

Півтори тисячі працівників можуть втратити роботу із загалом 4600 працівників компанії.

Данія є однією з найбільш діджиталізованих країн світу. У країні мало хто користується готівкою, данці можуть носити водійські права та медичні картки у своїх смартфонах. Банківські виписки, рахунки та кореспонденція від місцевих органів влади надсилаються в електронному вигляді.

Державні служби надсилають повідомлення через додаток Digital Post або інші платформи, а PostNord Denmark стверджує, що ринок листів більше не є прибутковим.

Нагадаємо, торік у березні головний національний поштовий оператор Німеччини Deutsche Post припинив використовувати внутрішні рейси для перевезення листів після майже 63 років.

А в червні Бундестаг схвалив реформу поштового законодавства, яка дозволила Deutsche Post витрачати більше часу на транспортування листів