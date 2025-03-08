Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на отстрел волков в ЕС

Европейская комиссия официально предложила снизить охранный статус волков, ссылаясь на рост их популяции и увеличение конфликтов с владельцами скота.

Об этом ЕК сообщила в пятницу, пишет "Европейская правда".

Волки, которые сейчас классифицируются как "строго защищенные", будут переклассифицированы как "защищенные" в соответствии с Бернской конвенцией, что позволит более гибко управлять их численностью.

"Сегодня мы предлагаем изменения в законодательство ЕС, которые помогут местным властям активно управлять популяцией волков, одновременно защищая биоразнообразие и средства к существованию в сельской местности", – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это предложение предоставит государствам-членам ЕС больший контроль над местными популяциями волков, что позволит им внедрять меры управления, которые соответствуют региональным потребностям.

Однако, поскольку волки остаются охраняемым видом, усилия по их сохранению все равно должны обеспечить стабильность их популяций.

Европейская комиссия еще в 2023 году объявила о намерении изменить статус волков.

Это было личной инициативой президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году.

Впоследствии страны Европы поддержали предложение снизить охранный статус волков, реагируя на требования фермеров, которые обвиняют хищников в охоте на их скот.