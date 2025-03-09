Президентка Єврокомісії сподівається зустрітися з Трампом, "коли настане час"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що контакти між її офісом та адміністрацією Сполучених Штатів тривають, а особисту зустріч з президентом США Дональдом Трампом вона матиме, коли для цього настане час.

Про це очільниця Єврокомісії заявила на прес-конференції у Брюсселі 9 березня, присвяченій першим 100 дням її роботи, передає кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн вважає, що вона підтримує достатній рівень контактів зі США, а для особистої зустрічі з Трампом час ще не настав.

"Думаю, що ми проведемо особисту зустріч, коли настане час. Це стан справ на даний момент", – заявила президентка Єврокомісії, відповідаючи на питання журналістів, чи планує вона зустрітися з президентом США.

Вона нагадала, що "вперше зустрілася з президентом Трампом, коли він був на останньому році свого першого мандату, і це був перший рік мого першого мандату".

"Отже, ми вже зустрічалися. У нас була телефонна розмова. Ми говорили також разом з іншими членами G7 за відеозв’язком. Так що контакти є", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн досі не мала особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після його обрання у 2024 році.

Фон дер Ляєн та Трамп лиш ровели телефонну розмову після його перемоги на виборах, на початку листопада 2024 року: говорили й про Україну.

Незважаючи на розбіжності у поглядах, фон дер Ляєн вважає, що США досі залишаються союзником ЄС.

Нагадаємо, що свого часу, ще будучи міністром оборони Німеччини фон дер Ляєн закликала новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зайняти жорстку позицію щодо Росії.