Президент Еврокомиссии надеется встретиться с Трампом, "когда наступит время"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что контакты между ее офисом и администрацией Соединенных Штатов продолжаются, а личную встречу с президентом США Дональдом Трампом она будет иметь, когда для этого наступит время.

Об этом руководительница Еврокомиссии заявила на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной первым 100 дням ее работы, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен считает, что она поддерживает достаточный уровень контактов с США, а для личной встречи с Трампом время еще не пришло.

"Думаю, что мы проведем личную встречу, когда наступит время. Это положение дел на данный момент", – заявила президент Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она встретиться с президентом США.

Она напомнила, что "впервые встретилась с президентом Трампом, когда он был на последнем году своего первого мандата, и это был первый год моего первого мандата".

"Итак, мы уже встречались. У нас был телефонный разговор. Мы говорили также вместе с другими членами G7 по видеосвязи. Так что контакты есть", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен до сих пор не имела личной встречи с президентом США Дональдом Трампом после его избрания.

Фон дер Ляйен и Трамп лишь провели телефонный разговор после его победы на выборах, в начале ноября 2024 года: говорили и об Украине.

Несмотря на разногласия во взглядах, фон дер Ляйен считает, что США до сих пор остаются союзником ЕС.

Напомним, что в свое время, еще будучи министром обороны Германии фон дер Ляйен призвала новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа занять жесткую позицию в отношении России.