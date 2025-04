Сибіга та глава МЗС Литви обговорили у Києві посилення тиску на Росію

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся у Києві зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом у вівторок.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що вони скоординували подальші кроки з протидії російській агресії, посилення міжнародної підтримки України, зміцнення нашої обороноздатності та посилення тиску на агресора для досягнення справедливого миру.

Вони також обговорили шлях України до ЄС та НАТО.

Pleased to welcome my Lithuanian colleague and friend @BudrysKestutis to Kyiv.



We coordinated further steps to counter Russian aggression, step up international support for Ukraine, strengthen our defense capabilities, and increase pressure on the aggressor to achieve a just… pic.twitter.com/lcvY8Q3TeV