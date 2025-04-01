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Сибіга та глава МЗС Литви обговорили у Києві посилення тиску на Росію

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Новини — Вівторок, 1 квітня 2025, 12:22 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся у Києві зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом у вівторок.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що вони скоординували подальші кроки з протидії російській агресії, посилення міжнародної підтримки України, зміцнення нашої обороноздатності та посилення тиску на агресора для досягнення справедливого миру. 

Вони також обговорили шлях України до ЄС та НАТО. 

Сибіга подякував міністру, керівництву Литви та всім литовцям за єдність і за те, що стоять пліч-о-пліч з Україною та українським народом.

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс у вівторок, 1 квітня, прибув з візитом до Києва.

Також у понеділок з 11-м візитом до України прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.


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Сибіга МЗС Литва
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