Сибига и глава МИД Литвы обсудили в Киеве усиление давления на Россию

Глава МИД Андрей Сибига встретился в Киеве со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом во вторник.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что они скоординировали дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии, усиление международной поддержки Украины, укрепление нашей обороноспособности и усиление давления на агрессора для достижения справедливого мира.

Они также обсудили путь Украины в ЕС и НАТО.

