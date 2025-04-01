Глава МИД Литвы Кястутис Будрис во время визита в Киев призвал к сдерживанию России, чтобы избежать войны с РФ или потенциальной оккупации балтийских государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во вторник на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Литовский министр отвечал на вопрос, как его государство оценивает план России атаковать или дестабилизировать Литву и насколько реальна угроза нападения РФ на балтийские страны.

Будрис ответил, что разведывательное сообщество в странах НАТО пришло к согласию: Россия является долгосрочной прямой военной угрозой НАТО.

"У этой оценки есть все основания. В частности, это российские планы и способности, которые планируются, которые должны быть развернуты очень близко к НАТО. Они десятилетиями вкладывались в это и четко готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО", – констатировал министр.

Он отметил, что РФ использует военную силу для реализации своих политических целей.

"Эти политические цели очевидны, Путин уже несколько раз их высказывал. Он говорил, что он хочет, чтобы американцев не было в Европе. Он хочет доминировать в Европе... Он хочет, чтобы и Литва не была процветающей страной", – отметил министр.

Будрис подчеркнул, что угроза РФ реальная и долгосрочная, поэтому необходимо обеспечить сдерживание, поскольку Россия останется соседом в будущем.

"У нас с РФ есть три варианта: или война с Россией, или угроза России, или оккупация. Для того чтобы избежать последнего, необходимо быть в такой позиции, где вы можете сдерживать. Иначе вы будете в позиции войны", – констатировал министр.

Он добавил, что Литва видит частью сдерживания РФ долгосрочную поддержку Украины и ее членство в НАТО.

"У меня нет иллюзий об этом режиме и их намерении, какие бы истории они не рассказывали о сотрудничестве. Им это не нужно, им нужны территории, они хотят подчинять соседей. Вот с кем мы имеем дело и вы знаете это лучше других", – констатировал литовский министр.

Ранее СМИ сообщали, что страны Балтии тревожатся из-за возможного прекращения огня в Украине.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.