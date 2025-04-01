В уряді Данії захищають поспішний візит премʼєрки до Гренландії

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен не вважає, що візит данської премʼєрки Метте Фредеріксен на Гренландію, де ще не затвердили уряд після виборів, є поспішним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Поульсена попросили прокоментувати критику з боку майбутньої глави МЗС Гренландії Вівіан Мотцфельдт, яка назвала візит Фредеріксен до затвердження уряду на острові "недоречним".

Глава Міноборони Данії нагадав, що майбутній гренландський премʼєр Єнс-Фредерік Нільсен, навпаки, хотів би, щоб Метте Фредеріксен відвідала Гренландію з візитом.

"Це показує, наскільки важливо, щоб у нас був тісний діалог. Зазвичай я веду тісний діалог в інших сферах, над якими працюю з Вівіан Мотцфельдт. Але я ще не мав можливості детально ознайомитися з її коментарями", – каже Поульсен.

Метте Фредеріксен планує відвідати Гренландію 2 квітня з триденним турне.

Поїздка відбувається після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса в п'ятницю на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

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