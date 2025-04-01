В правительстве Дании защищают поспешный визит премьера в Гренландию

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не считает, что визит датского премьера Метте Фредериксен в Гренландию, где еще не утвердили правительство после выборов, является поспешным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Поульсена попросили прокомментировать критику со стороны будущей главы МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт, которая назвала визит Фредериксен до утверждения правительства на острове "неуместным".

Глава Минобороны Дании напомнил, что будущий гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, наоборот, хотел бы, чтобы Метте Фредериксен посетила Гренландию с визитом.

"Это показывает, насколько важно, чтобы у нас был тесный диалог. Обычно я веду тесный диалог в других сферах, над которыми работаю с Вивиан Мотцфельдт. Но я еще не имел возможности подробно ознакомиться с ее комментариями", – говорит Поульсен.

Метте Фредериксен планирует посетить Гренландию 2 апреля с трехдневным турне.

Поездка происходит после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

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