Таллинн усилит правила для прокатных мопедов, появившихся на улицах города

Городские власти Таллинна, столицы Эстонии, анонсировали ужесточение правил функционирования прокатов мопедов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В мэрии Таллинна наработали план, предусматривающий ограничения на разрешенные места парковки прокатных мопедов, а также ограничения максимальной разрешенной скорости.

Мэр Евгений Оссиновский заявил, что на днях город проведет встречу с представителями прокатных компаний и обсудит детали.

В частности, компании хотят обязать изменить настройки приложения так, чтобы запарковать транспортное средство после аренды можно было только в определенных местах, а не где-угодно.

Также их хотят обязать ограничить максимальную скорость, которую может развивать мопед, в соответствии с определенными зонами. В центральной части столицы это будет 20 км/ч вместо привычных 25 км/ч, а в местах повышенного скопления людей – возле вузов, остановок общественного транспорта, в парках и т.д. – 15 км/ч.

Непосредственно в историческом центре думают над ограничением даже до 10 км/ч. "На самом деле, мы вообще не хотим, чтобы мини-мопеды использовались там", – отметил мэр.

Кроме того, с компаниями хотят обсудить обеспечение соблюдения других правил – как контроль возраста лица, арендующего транспорт, борьба с ездой по тротуарам и тому подобное.

Прокатные мопеды – новинка для Таллинна, они появились в середине марта.

Как известно, во многих городах Европы продолжают устанавливать правила использования электросамокатов, которые открыли новые возможности для передвижения, но и стали проблемой из-за безответственной парковки и халатного отношения пользователей к безопасности.

В Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами. Испанская Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду электросамокатом по тротуарам. В Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо запаркованные самокаты.

Радикальнее всего поступили в Париже, где по результатам городского референдума совсем запретили прокатные самокаты.