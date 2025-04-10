Трамп каже, що зустрівся б із Сі на тлі тарифів та назвав його другом

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі загострення торговельної напруженості між двома країнами.

Його слова цитує CNN, пише "Європейська правда".

На запитання журналіста, чи розглядає президент США можливість переговорів або зустрічі з китайським лідером, Трамп відповів, що так.

"О, звичайно, він мій друг. Він мені подобається. Звичайно, я зустрівся б із ним", – сказав він.

Його слова пролунали на тлі взаємних кроків США й Китаю, які впродовж кількох останніх днів оголошували про введення нових тарифів у відповідь на дії один одного.

Нагадаємо, спершу Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%. 9 квітня Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.