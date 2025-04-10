Трамп говорит, что встретился бы с Си на фоне тарифов и назвал его другом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне обострения торговой напряженности между двумя странами.

Его слова цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналиста, рассматривает ли президент США возможность переговоров или встречи с китайским лидером, Трамп ответил, что да.

"О, конечно, он мой друг. Он мне нравится. Конечно, я встретился бы с ним", – сказал он.

Его слова прозвучали на фоне взаимных шагов США и Китая, которые в течение нескольких последних дней объявляли о введении новых тарифов в ответ на действия друг друга.

Поэтому Трамп также сказал журналистам, что хотел бы заключить соглашения с другими странами, чтобы "сделать правильно" для США.

В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.

После этого Пекин поднял тарифы против США до 84%. 9 апреля Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.