Правительство Венгрии на следующей неделе начнет рассылать бюллетени для опроса об Украине в ЕС
Новости — Четверг, 10 апреля 2025, 12:32 —
Правительство Венгрии со следующей недели начнет рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой венгров собираются опросить относительно поддержки членства Украины в ЕС.
Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш во время брифинга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.
Гуйяш сообщил, что венгерское правительство по-прежнему не поддерживает членство Украины в ЕС.
На брифинге он показал, как будет выглядеть бюллетень национальной консультации.
"Бюллетени для консультации начнут рассылать на следующей неделе. Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" – сказал Гуйяш.
Он подтвердил ранее заявленную позицию правительства, что вступление Украины в ЕС было бы опасным, в том числе с сельскохозяйственной и экономической точки зрения.
"Важно, чтобы голос Венгрии был услышан и в этом вопросе", – сказал он.
Напомним, что 5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.
Эту инициативу Орбана саркастически прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По Украине венгерское правительство уже проводило "консультации", вопросы на которых были сформулированы манипулятивно.