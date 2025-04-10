Правительство Венгрии на следующей неделе начнет рассылать бюллетени для опроса об Украине в ЕС

Правительство Венгрии со следующей недели начнет рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой венгров собираются опросить относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш во время брифинга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Гуйяш сообщил, что венгерское правительство по-прежнему не поддерживает членство Украины в ЕС.

На брифинге он показал, как будет выглядеть бюллетень национальной консультации.

фото MTI

"Бюллетени для консультации начнут рассылать на следующей неделе. Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" – сказал Гуйяш.

Он подтвердил ранее заявленную позицию правительства, что вступление Украины в ЕС было бы опасным, в том числе с сельскохозяйственной и экономической точки зрения.

"Важно, чтобы голос Венгрии был услышан и в этом вопросе", – сказал он.

Напомним, что 5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Эту инициативу Орбана саркастически прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По Украине венгерское правительство уже проводило "консультации", вопросы на которых были сформулированы манипулятивно.