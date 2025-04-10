Посол: ЄС працює з Угорщиною, щоб розблокувати всі кластери переговорів з Україною

Європейський Союз досі налаштований відкрити всі шість кластерів переговорів про вступ з Україною до кінця 2025 року і працює з Угорщиною, яка блокує відкриття цих кластерів.

Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" сказала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє "Європейська правда".

Посол наголосила, що відкриття всіх кластерів з Україною – "це все ще наш план", але він, "очевидно, зіштовхнувся з певними труднощами", маючи на увазі опір з боку Угорщини.

"І на вчорашньому засіданні було багато дискусій з цього приводу. І я все ще залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС урешті-решт знайде рішення. Отже, я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях", – заявила Матернова.

Вона зазначила, що ЄС продовжуватиме шукати "шляхи, як врахувати занепокоєння" угорської сторони.

"Це не перший випадок, коли країна постає перед труднощами через ситуацію з одностайністю. Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована", – додала посол ЄС.

Як відомо, в лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

"Консультації", які супроводжуються маніпуляціями та брехнею з боку угорського уряду, мають відбутись наприкінці червня.