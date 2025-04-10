Посол: ЕС работает с Венгрией, чтобы разблокировать все кластеры переговоров с Украиной

Европейский Союз до сих пор настроен открыть все шесть кластеров переговоров о вступлении с Украиной до конца 2025 года и работает с Венгрией, которая блокирует открытие этих кластеров.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда".

Посол подчеркнула, что открытие всех кластеров с Украиной – "это все еще наш план", но он, "очевидно, столкнулся с определенными трудностями", имея в виду сопротивление со стороны Венгрии.

"И на вчерашнем заседании было много дискуссий по этому поводу. И я все еще остаюсь оптимистом. Я верю, что ЕС в конце концов найдет решение. Итак, я надеюсь, что мы сможем открыть кластеры и продолжить интеграционный путь", – заявила Матернова.

Она отметила, что ЕС будет продолжать искать "пути, как учесть беспокойство" венгерской стороны.

"Это не первый случай, когда страна сталкивается с трудностями из-за ситуации с единодушием. Как вы знаете, мы столкнулись с этим, например, с Северной Македонией. Поэтому нам нужно искать пути ее преодоления. И я остаюсь уверенной, что это произойдет в этом году. Я очень оптимистично настроена", – добавила посол ЕС.

Как известно, в феврале Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

"Консультации", которые сопровождаются манипуляциями и ложью со стороны венгерского правительства, должны состояться в конце июня.