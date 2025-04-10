NYT: у Трампа розробили план захоплення Гренландії

Адміністрація Дональда Трампа розпочала втілення плану із взяття під контроль Гренландії, в основі якого лежить не силовий сценарій захоплення острова, а робота з суспільною думкою гренландців.

Про це йдеться в публікації The New York Times, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника NYT, план узяття Гренландії під контроль США обговорювався на кількох засіданнях Ради національної безпеки й охоплює кілька міністерств, яким надіслали конкретні інструкції.

Згідно з планом, зусилля США будуть спрямовані на переконання 57-тисячного населення острова в тому, що "вони повинні попросити про приєднання до Сполучених Штатів", пише видання.

Серед іншого, у Трампа обговорювали розміщення реклами і кампанії в соцмережах, а серед меседжів США – апеляція до спільної спадщини гренландів та інуїтів, корінного населення Аляски.

Адміністрація Трампа також розглядає можливі фінансові стимули для гренландців – наприклад річні субсидії у 10 тисяч доларів на кожного жителя острова замість 600 мільйонів доларів субсидій, які Данія надає острову щорічно, пише The New York Times.

"Деякі чиновники Трампа вважають, що ці витрати можуть бути компенсовані новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, які охоплюютть рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту", – зазначає NYT.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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