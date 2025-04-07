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62% американців вважають поганою ідеєю контроль США над Канадою і Гренландією

Новини — Понеділок, 7 квітня 2025, 08:50 — Іванна Костіна

Більшість американців демонструють опозицію ідеям президента Дональда Трампа  щодо розширення території США за рахунок Гренландії та Канади.

Відповідні результати показало опитування Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Близько 62% виборців заявили, що постійні роздуми Трампа про розширення території США за рахунок Гренландії та Канади є поганою ідеєю. Лише 25% сказали, що контроль над цими двома територіями є хорошою ідеєю і сприятиме зміцненню національної безпеки та американської економіки. У запитанні не згадувалося про подібні бажання Трампа контролювати Панамський канал або, принаймні тимчасово, сектор Газа.

Серед республіканців 51% назвали коментарі Трампа щодо територіальної експансії хорошою ідеєю, тоді як 28% назвали їх поганою ідеєю.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію.

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