Китай повышает тарифы на товары из США до 125%

Китай повысит тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля, объявило Министерство финансов страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Этот шаг был сделан после того, как американский президент Дональд Трамп повысил американские пошлины на китайские товары.

При этом в министерстве добавили, что Китай будет игнорировать дальнейшие тарифы со стороны США на китайские товары.

"Учитывая то, что при нынешних уровнях тарифов больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай, если американская сторона впоследствии продолжит вводить тарифы на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания", – говорится в заявлении.

Накануне в Белом доме уточнили, что дополнительные американские тарифы на импорт из Китая в результате последних решений Трампа составляют не 125%, а 145%.

Стоит отметить, что 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая.