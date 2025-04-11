Сенат США затвердив нового главу Обʼєднаного комітету начальників штабів

Американські сенатори у пʼятницю, 11 квітня, проголосували за затвердження відставного генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Дена Кейна на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Сенат проголосував 60 голосами проти 25 за затвердження Кейна на військову топпосаду США. Він отримав значну підтримку як від однопартійців Трампа, так і від демократів – хоча ті й виступили проти швидкого схвалення кандидатури.

Фото: Reuters

Перед голосуванням за затвердження Сенат США схвалив повернення Кейна на військову службу, звідки він пішов у відставку минулого року, у званні генерал-майора.

Цей крок передбачений законом, згідно з яким голова Обʼєднаного комітету начальників штабів повинен бути чинним військовим.

Ден Кейн – пілот F-16 у відставці, який, на відміну від багатьох попередників, не був начальником бойового підрозділу або роду військ. З 2009 по 2016 рік він служив у Національній гвардії, а також був підприємцем та інвестором.

Його останнім місцем роботи було Центральне розвідувальне управління, де він обіймав посаду заступника директора з військових питань. Звідти він пішов на пенсію у 2024-му.

Раніше Дональд Трамп стверджував, що зустрівся з Кейном в Іраку у 2018 році, де той начебто надягнув кепку з гаслом Make America Great Again – що сам Кейн заперечив, заявивши на слуханнях у Сенаті про свою аполітичність і прагнення дотримуватися законів і Конституції США.

Попередника Кейна, генерала Чарльза Брауна, Трамп несподівано звільнив у лютому – через менш як два роки перебування першого на посаді.

Це перший випадок, коли президент США звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів та призначив на цю посаду офіцера у відставці.