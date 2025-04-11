Сенат США утвердил нового главу Объединенного комитета начальников штабов

Американские сенаторы в пятницу, 11 апреля, проголосовали за утверждение отставного генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Дэна Кейна в должности председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Сенат проголосовал 60 голосами против 25 за утверждение Кейна на военную топ-должность США. Он получил значительную поддержку как от однопартийцев Трампа, так и от демократов – хотя те и выступили против быстрого одобрения кандидатуры.

Фото: Reuters

Перед голосованием за утверждение Сенат США одобрил возвращение Кейна на военную службу, откуда он ушел в отставку в прошлом году в звании генерал-майора.

Этот шаг предусмотрен законом, согласно которому председатель Объединенного комитета начальников штабов должен быть действующим военным.

Дэн Кейн – пилот F-16 в отставке, который, в отличие от многих предшественников, не был начальником боевого подразделения или рода войск. С 2009 по 2016 год он служил в Национальной гвардии, а также был предпринимателем и инвестором.

Его последним местом работы было Центральное разведывательное управление, где он занимал должность заместителя директора по военным вопросам. Оттуда он ушел на пенсию в 2024-м.

Ранее Дональд Трамп утверждал, что встретился с Кейном в Ираке в 2018 году, где тот якобы надел кепку с лозунгом Make America Great Again – что сам Кейн отрицал, заявив на слушаниях в Сенате о своей аполитичности и стремлении соблюдать законы и Конституцию США.

Предшественника Кейна, генерала Чарльза Брауна, Трамп неожиданно уволил в феврале – спустя менее двух лет пребывания первого в должности.

Это первый случай, когда президент США уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов и назначил на эту должность офицера в отставке.