"Ексгубернатора" Севастополя засудили у Британії до вʼязниці за обхід санкцій

Колишнього так званого "губернатора" Севастополя Дмитрія Освяннікова у Великій Британії засудили до 40 місяців позбавлення волі за обхід британських санкцій і відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Королівський суд Саутворку в Лондоні засудив Овсяннікова, затриманого у січні 2024 року, за шістьма пунктами звинувачень у порушенні санкцій і двома пунктами звинувачень у відмиванні грошей.

Призначеного Путіним "губернатора" Севастополя засудили до 40 місяців позбавлення волі, але з них вирахують 217 днів, протягом яких він носив електронний браслет в очікуванні вироку.

Брата Овсяннікова, 47-річного Алексєя, також визнали винним за двома пунктами звинувачення в обході санкцій і засудили до 15 місяців умовно – тобто він не буде відбувати покарання у в'язниці, якщо не вчинить нового злочину.

У справі також фігурувала дружина колишнього "губернатора" Севастополя Катерина Овсяннікова, але її виправдали за всіма пунктами звинувачень у порушенні санкцій.

Цей суд став першим випадком переслідування згідно із новим санкційним законодавством Великої Британії, спрямованим проти Росії після її повномастабного вторгнення в Україну.

Дмитрій Овсянніков, призначений Владіміром Путіним "губернатором" Севастополя в анексованому Росією Криму, ще у 2017 році потрапив під санкції Європейського Союзу за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Після кількох років "губернаторства" Овсянніков попросив "звільнити" його "за власним бажанням". Потім він став заступником міністра промисловості РФ, але після адміністративного протоколу про дрібне хуліганство, складеного в аеропорту в квітні 2020 року, його виключили з правлячої партії "Єдина Росія", а через два тижні звільнили з міністерства.

У 2022 році Європейський суд анулював рішення Ради ЄС про подовження санкцій щодо Овсяннікова. Суд постановив, що для продовження санкцій потрібні переконливі докази наявності зв'язків Овсяннікова з керівництвом РФ і дестабілізуючого впливу на Україну після звільнення з займаних посад.