"Экс-губернатора" Севастополя приговорили в Британии к тюрьме за обход санкций

Бывшего так называемого "губернатора" Севастополя Дмитрия Освянникова в Великобритании приговорили к 40 месяцам лишения свободы за обход британских санкций и отмывание денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Королевский суд Саутворка в Лондоне приговорил Овсянникова, задержанного в январе 2024 года, по шести пунктам обвинений в нарушении санкций и двум пунктам обвинений в отмывании денег.

Назначенного Путиным "губернатора" Севастополя приговорили к 40 месяцам лишения свободы, но из них вычтут 217 дней, в течение которых он носил электронный браслет в ожидании приговора.

Брата Овсянникова, 47-летнего Алексея, также признали виновным по двум пунктам обвинения в обходе санкций и приговорили к 15 месяцам условно – то есть он не будет отбывать наказание в тюрьме, если не совершит нового преступления.

В деле также фигурировала жена бывшего "губернатора" Севастополя Екатерина Овсянникова, но ее оправдали по всем пунктам обвинений в нарушении санкций.

Этот суд стал первым случаем преследования согласно новому санкционному законодательству Великобритании, направленному против России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Дмитрий Овсянников, назначенный Владимиром Путиным "губернатором" Севастополя в аннексированном Россией Крыму, еще в 2017 году попал под санкции Европейского Союза за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

После нескольких лет "губернаторства" Овсянников попросил "уволить" его "по собственному желанию". Затем он стал заместителем министра промышленности РФ, но после административного протокола о мелком хулиганстве, составленного в аэропорту в апреле 2020 года, его исключили из правящей партии "Единая Россия", а через две недели уволили из министерства.

В 2022 году Европейский суд аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении Овсянникова. Суд постановил, что для продления санкций нужны убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с руководством РФ и дестабилизирующего влияния на Украину после увольнения с занимаемых должностей.